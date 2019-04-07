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Итоги сезона дождей: Кинерет оживает, Мертвое море быстро мелеет

За прошедший осенне-зимний период в Израиле выпало на треть больше осадков (131%), чем в среднем за весь период метеонаблюдений. В Западной Галилее этот показатель оказался еще выше – 136%, в районе...
07.04.2019 15:52 3
Дело НДИ: свидетель на суде Киршенбаум избежал тюремной камеры
07.04.2019 19:29 3
В Израиле построят небоскреб полукилометровой высоты
07.04.2019 17:21 13
Водитель играл с телефоном; автобус влетел в забор школы
07.04.2019 16:22 6
Склад оружия обнаружен в жилом доме в центре Холона
07.04.2019 16:08 1
Экономика
Средняя зарплата в январе составила 10.538 шекелей

Согласно данным, опубликованным ЦСУ Израиля, средняя зарплата наемного работника в январе 2019 года составила 10.538 шекелей брутто. Это почти на...
07.04.2019 18:10 4

Товары и услуги
Израильтяне – они как итальянцы, только работают больше

В Италии еда – это святое. В Израиле – святее папы римского. Два наших средиземноморских народа связывает долгая история – от вражды до теплой...
07.04.2019 16:10 0

Политика
Трамп оценил Нетаниягу и Ганца

За четыре дня до выборов в Израиле, в субботу, 6 апреля, президент США заявил, что оба главных претендента на пост израильского премьер-министра -...
07.04.2019 15:33 5

Новости спорта
73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Голкипер израильского клуба «Ирони Ор-Иехуда» Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в...
07.04.2019 12:57 3

Политика
Либерман вступился за репатриантов из СНГ

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман раскритиковал представителя «Зеут» Моше Фейглина, который, по его словам, заявил прессе, что «массовая репатриация...
07.04.2019 12:30 55

Товары и услуги
Знахарка древнего рода Аллайя Русалина в Израиле!

Меня Зовут Аллайя Русалина. Я наследница самой древней династии знахарей, магов и колдунов. Мои эксклюзивные авторские методы снятие порчи и...
07.04.2019 12:14 4

Новости от компаний
Политика
Глава Минфина рассказал, чего ждать по результатам выборов

Министр финансов Моше Кахлон («Кулану») раскритиковал возможное назначение лидера правой партии «Зеут» Моше Фейглина на его пост по результатам...
07.04.2019 12:11 9

Товары и услуги
Море соблазна на наших столах

«Не делайте из еды культа». Ильф и ПетровНе за горами Песах. Праздник семейный. Праздник традиционный. А там где традиции, семья и святость ­–...
07.04.2019 11:58 0

Товары и услуги
День выборов: голосуем и развлекаемся

Еще не решили, чем заняться после того как вы выполните свой гражданский долг? Муниципалитет Ришон ле-Циона приглашает жителей города принять участие...
07.04.2019 11:53 0

Происшествия
Мужчина погиб под колесами поезда недалеко от Кирьят-Гата

30-летний житель мошава Уза, расположенного в окрестностях Кирьят-Гата, погиб после полуночи на железнодорожных путях в районе поселения.По данным...
07.04.2019 05:14 3

Политика
Нетаниягу пообещал не делить Иерусалим и не сносить поселения

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу («Ликуд») дал очередное предвыборное интервью 12 каналу ИТВ и обвинил лидеров партии «Кахаль-Лаван» Бени Ганца и...
07.04.2019 02:07 45

Новости Израиля
Российские спецназовцы вырыли останки Баумеля в Дамаске и отправили их в Москву

Стали известны подробности операции российского спецназа по эвакуации тела танкиста ЦАХАЛ Захарии Бамеля, проведенной в период с 19 по 24 марта...
07.04.2019 01:12 32

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Московский Государственный Театр Русский балет Вячеслава Гордеева — Спящая красавица
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Кинопроект Линия жизни — Хирокадзу Корээда &#8212; Фильм Магазинные воришки
Большой канадский балет — Вендетта
Московский Государственный Театр Русский балет Вячеслава Гордеева — Дон Кихот
Впервые в Израиле — Шоу Original Enigma Voices
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