Итоги сезона дождей: Кинерет оживает, Мертвое море быстро мелеет
Согласно данным, опубликованным ЦСУ Израиля, средняя зарплата наемного работника в январе 2019 года составила 10.538 шекелей брутто. Это почти на... 07.04.2019 18:10 4
В Италии еда – это святое. В Израиле – святее папы римского. Два наших средиземноморских народа связывает долгая история – от вражды до теплой... 07.04.2019 16:10 0
За четыре дня до выборов в Израиле, в субботу, 6 апреля, президент США заявил, что оба главных претендента на пост израильского премьер-министра -... 07.04.2019 15:33 5
Голкипер израильского клуба «Ирони Ор-Иехуда» Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в... 07.04.2019 12:57 3
Лидер партии НДИ Авигдор Либерман раскритиковал представителя «Зеут» Моше Фейглина, который, по его словам, заявил прессе, что «массовая репатриация... 07.04.2019 12:30 55
Меня Зовут Аллайя Русалина. Я наследница самой древней династии знахарей, магов и колдунов. Мои эксклюзивные авторские методы снятие порчи и... 07.04.2019 12:14 4
Министр финансов Моше Кахлон («Кулану») раскритиковал возможное назначение лидера правой партии «Зеут» Моше Фейглина на его пост по результатам... 07.04.2019 12:11 9
«Не делайте из еды культа». Ильф и ПетровНе за горами Песах. Праздник семейный. Праздник традиционный. А там где традиции, семья и святость –... 07.04.2019 11:58 0
Еще не решили, чем заняться после того как вы выполните свой гражданский долг? Муниципалитет Ришон ле-Циона приглашает жителей города принять участие... 07.04.2019 11:53 0
30-летний житель мошава Уза, расположенного в окрестностях Кирьят-Гата, погиб после полуночи на железнодорожных путях в районе поселения.По данным... 07.04.2019 05:14 3
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу («Ликуд») дал очередное предвыборное интервью 12 каналу ИТВ и обвинил лидеров партии «Кахаль-Лаван» Бени Ганца и... 07.04.2019 02:07 45
Стали известны подробности операции российского спецназа по эвакуации тела танкиста ЦАХАЛ Захарии Бамеля, проведенной в период с 19 по 24 марта... 07.04.2019 01:12 32
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